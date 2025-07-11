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"Акрон" в I полугодии увеличил производство на 12% до 4,6 млн т

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Группа "Акрон" в I полугодии 2025 года увеличила производство товарной продукции на 12%, до 4,6 млн тонн, сообщила компания.

Выпуск минеральных удобрений вырос на 9% и составил 3,7 млн тонн.

Выпуск промышленной продукции увеличился на 24% - до 743 тыс. тонн - главным образом за счет роста производства аммиачной селитры для промышленности.

"Успешное завершение реконструкции агрегата Аммиак-3 в Великом Новгороде позволило нам производить дополнительные 500 тонн аммиака в сутки, что, в свою очередь, стимулирует и рост выпуска продукции следующих переделов - минеральных удобрений и промышленной продукции", - прокомментировал результаты председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

Производство товарной продукции группы "Акрон", тысячи тонн:

I полугодие 2025 г.I полугодие 2024 г.Изм., %
Азотные удобрения, включая:2 4042 18110,2
Аммиачная селитра934935-0,1
Карбамид670769-12,9
в т. ч. карбамид приллированный88148-40,6
в т. ч. карбамид гранулированный582621-6,3
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС)74342574,8
Нитрат кальция (аммоний кальций нитрат)57529,4
Сложные удобрения, включая:1 2621 1846,6
NPK (Азофоска)1 2161 1297,8
Смешанные удобрения4655-16,9
Всего минеральных удобрений3 6723 3649,2
Продукция органического синтеза, включая:1131066,1
Метанол6460,6
Формалин131121,2
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС)94922,0
Продукция неорганической химии, включая:63049228,1
Пористая и техническая аммиачная селитра276137101,2
Промышленный карбамид87844,2
Нитрат кальция (аммоний кальций нитрат) для пром.913-34,6
Карбонат кальция226227-0,4
Жидкая углекислота29283,3
Аргон3311,7
Всего промышленной продукции74359824,2
Апатитовый концентрат20017216,0
Всего основной товарной продукции4 6154 13611,6

Акрон Новгород Александр Попов Великий Новгород
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