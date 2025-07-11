"Акрон" в I полугодии увеличил производство на 12% до 4,6 млн т

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Группа "Акрон" в I полугодии 2025 года увеличила производство товарной продукции на 12%, до 4,6 млн тонн, сообщила компания.

Выпуск минеральных удобрений вырос на 9% и составил 3,7 млн тонн.

Выпуск промышленной продукции увеличился на 24% - до 743 тыс. тонн - главным образом за счет роста производства аммиачной селитры для промышленности.

"Успешное завершение реконструкции агрегата Аммиак-3 в Великом Новгороде позволило нам производить дополнительные 500 тонн аммиака в сутки, что, в свою очередь, стимулирует и рост выпуска продукции следующих переделов - минеральных удобрений и промышленной продукции", - прокомментировал результаты председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

Производство товарной продукции группы "Акрон", тысячи тонн: