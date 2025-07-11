"Акрон" в I полугодии увеличил производство на 12% до 4,6 млн т
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Группа "Акрон" в I полугодии 2025 года увеличила производство товарной продукции на 12%, до 4,6 млн тонн, сообщила компания.
Выпуск минеральных удобрений вырос на 9% и составил 3,7 млн тонн.
Выпуск промышленной продукции увеличился на 24% - до 743 тыс. тонн - главным образом за счет роста производства аммиачной селитры для промышленности.
"Успешное завершение реконструкции агрегата Аммиак-3 в Великом Новгороде позволило нам производить дополнительные 500 тонн аммиака в сутки, что, в свою очередь, стимулирует и рост выпуска продукции следующих переделов - минеральных удобрений и промышленной продукции", - прокомментировал результаты председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.
Производство товарной продукции группы "Акрон", тысячи тонн:
|I полугодие 2025 г.
|I полугодие 2024 г.
|Изм., %
|Азотные удобрения, включая:
|2 404
|2 181
|10,2
|Аммиачная селитра
|934
|935
|-0,1
|Карбамид
|670
|769
|-12,9
|в т. ч. карбамид приллированный
|88
|148
|-40,6
|в т. ч. карбамид гранулированный
|582
|621
|-6,3
|Карбамидо-аммиачная смесь (КАС)
|743
|425
|74,8
|Нитрат кальция (аммоний кальций нитрат)
|57
|52
|9,4
|Сложные удобрения, включая:
|1 262
|1 184
|6,6
|NPK (Азофоска)
|1 216
|1 129
|7,8
|Смешанные удобрения
|46
|55
|-16,9
|Всего минеральных удобрений
|3 672
|3 364
|9,2
|Продукция органического синтеза, включая:
|113
|106
|6,1
|Метанол
|6
|4
|60,6
|Формалин
|13
|11
|21,2
|Карбамидоформальдегидные смолы (КФС)
|94
|92
|2,0
|Продукция неорганической химии, включая:
|630
|492
|28,1
|Пористая и техническая аммиачная селитра
|276
|137
|101,2
|Промышленный карбамид
|87
|84
|4,2
|Нитрат кальция (аммоний кальций нитрат) для пром.
|9
|13
|-34,6
|Карбонат кальция
|226
|227
|-0,4
|Жидкая углекислота
|29
|28
|3,3
|Аргон
|3
|3
|11,7
|Всего промышленной продукции
|743
|598
|24,2
|Апатитовый концентрат
|200
|172
|16,0
|Всего основной товарной продукции
|4 615
|4 136
|11,6