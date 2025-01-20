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Бюджет РФ в 2024 году исполнен с дефицитом 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в 2024 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн рублей, или 1,7% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной прошлого года он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. Позже, после получения правительством права увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент, дефицит стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что финальные параметры исполнения бюджета "уложатся" в ожидаемые 1,7% ВВП. Исполнение бюджета в этих параметрах он также подтвердил 17 января.

В январе-ноябре, по предварительным данным Минфина, дефицит составил 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП. Позже Федеральное казначейство опубликовало свои данные - дефицит в 91,071 млрд рублей.

Таким образом, если сравнивать с данными казначейства за 11 месяцев, в декабре наблюдался дефицит в 3,394 трлн рублей, а если с предварительными данными Минфина - 3,096 трлн рублей.

Первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов в 2024 году составил 2,956 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Ненефтегазовый дефицит был в пределах 7,3% ВВП.

Доходы федерального бюджета в 2024 году составили 36 трлн 707 млрд рублей, что на 26% выше, чем в предыдущем году.

Ненефтегазовые доходы выросли на 26% - до 25 трлн 576 млрд рублей. Поступление НДС увеличилось на 16%, до 13,523 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы увеличились на 26,2% - до 11,131 трлн рублей. Базовые нефтегазовые доходы были на уровне 9,831 трлн рублей, дополнительные - 1,3 трлн рублей.

Расходы выросли на 24,2% - до 40 трлн 192 млрд рублей.

При этом Минфин отмечает, что увеличение расходов в конце года за счет дополнительных ненефтегазовых доходов было частично направлено на авансовое перечисление отдельных расходов, предусмотренных на 2025 год. "Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - говорится в сообщении.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Минфин
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