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Дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП

В законе о бюджете запланирован дефицит в 0,5% ВВП

Дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 1,706 трлн рублей, или 0,8% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на 2025 год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Минфин объясняет такой уровень дефицита в первый месяц года главным образом опережающим финансированием расходов внутри первого квартала, отмечая, что это не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Дефицит федерального бюджета в январе прошлого года составлял 124 млрд рублей, или 0,1% ВВП.

Похожая ситуация наблюдалась в январе 2023 года, когда, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе 2022 года (125 млрд руб.). Тогда это связывали с введением единого налогового платежа (ЕНП), поменявшего картину поступления налогов в бюджетную систему, а также с ускоренным возмещением НДС и более значительным, чем в предыдущие годы, авансированием расходов.

В декабре 2024 года дефицит был примерно 3 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета в первый месяц года выросли на 73,6% год к году - до 4 трлн 377 млрд рублей. "Ускорение финансирования расходов в январе 2025 года (как и в начале 2023-2024 годов) в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. При этом в текущем году не ожидается существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов", - говорится в сообщении министерства.

При этом Минфин напоминает, что в целом в 2025 году объем расходов федерального бюджета формируется в соответствии с нормами "бюджетного правила" - исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года. Также министерство пояснило, что отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. "Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечает Минфин.

Расходы на реализацию нацпроектов в январе составили 399 млрд рублей, или 6,8 % от плановых бюджетных назначений. Наибольший процент исполнения был по нацпроектам: "Эффективная транспортная система" - 11,7%, "Продолжительная и активная жизнь" - 13,8%, "Кадры" - 11,3%, "Семья" - 9,3%. По 0,3% исполнения по проектам "Международная кооперация и экспорт", "Эффективная и конкурентная экономика" и "Беспилотные авиационные системы". Нулевое исполнение в январе было по проектам "Туризм и гостеприимство", "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия" и "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Доходы федерального бюджета сложились на уровне 2 трлн 671 млрд рублей, что на 11,4% выше, чем в предыдущем году.

Ненефтегазовые доходы выросли на 9,3% - до 1 трлн 882 млрд рублей. Поступление НДС снизилось на 1,1%, до 905 млрд рублей. Минфин объясняет это ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и отмечает, что это не отразится на квартальной динамике поступлений. "В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете", - говорится в сообщении.

Нефтегазовые доходы увеличились на 16,9% - до 789 млрд рублей. По мнению министерства, это произошло преимущественно вследствие роста среднего обменного курса доллара и цен на газ. Поступление нефтегазовых доходов превысило их базовый размер - 758 млрд рублей, устойчивое превышение их поступлений над базовым уровнем ожидается до конца года.

В целом на год доходы федерального бюджета запланированы в размере 40 трлн 296,1 млрд рублей, расходы - 41 трлн 469,5 млрд рублей.

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