Федеральный бюджет РФ в 2024 г. исполнен с запланированным дефицитом в 1,7% ВВП

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года исполнен с дефицитом в ранее запланированном размере 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Такой же и будет", - сказал он, отвечая на вопрос о фактическом размере дефицита в 2024 году при плане в 1,7% ВВП.

Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной прошлого года он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей.

Позже, после получения правительством права увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент, дефицит стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что финальные параметры исполнения бюджета "уложатся" в ожидаемые 1,7% ВВП.