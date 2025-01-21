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Совладелец "Технониколь" не ждет резкого подорожания стройматериалов в России

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Резкого роста цен на строительные материалы в России в ближайшее время не ожидается, заявил на пресс-конференции совладелец и управляющий партнер компании "Технониколь" Сергей Колесников.

"Мы не видим причин для резкого роста цен (стройматериалов - ИФ)", - сказал он.

По его словам, в компании "Технониколь" не ожидается рост цен до начала строительного сезона.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минпромторгу и Минстрою подготовить предложения по мерам поддержки жилищного строительства и рынка стройматериалов.

Технониколь Минпромторг Александр Новак Минстрой Сергей Колесников
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