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Хуснуллин отметил рост себестоимости жилья из-за инфляции

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция сегодня влияет не только на рост цен на жилье, но и на его себестоимость, заявил в национальном центре "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Когда говорят, что у нас высокие цены на жилье - да, они у нас высокие, но и себестоимость растет еще быстрее. Мы разложили, из чего она состоит, там все очень четко видно. Земля подорожала, стройматериалы подорожали, трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов подорожала, стоимость подключения подорожала. С чего у нас должно стоить жилье дешевле?", - сказал он.

Он отметил, что главным приоритетом властей сегодня является борьба с инфляцией, отметив, что именно с этим связан вопрос, связанный с новыми ипотечными программами.

"Пока это (новые льготные программы по ипотеке - ИФ) капиталозатратное такое для бюджета мероприятие мы расширяться пока не будем. Будем ждать, когда инфляция и ставка снизится. Я всем напоминаю, что наибольший объем выдачи (ипотеки - ИФ) у нас был, когда ставка была 4%, а государству практически доплачивать не нужно было. То есть то, что банки выдали выше 6% либо 8%. Поэтому для бюджета не было нагрузки, поэтому все-таки борьба с инфляцией - это важный момент. Нам очень важно, чтобы инфляция не разгонялась", - пояснил он.

Марат Хуснуллин
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