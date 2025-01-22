Поиск

Глава СПбМТСБ допустил возобновление запрета экспорта бензина из РФ на период посевной

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вопрос ограничения поставок бензина из РФ за рубеж стоит вновь рассмотреть в ближайшее время: если баланс между предложением и внутренним спросом вызовет опасения, то в качестве превентивной меры можно вернуться к временному запрету экспорта на период посевной кампании, считает президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев.

"На сегодняшний день я не могу сказать данные Минэнерго: у нас только их треть, - много или мало у нас сейчас бензина. Я знаю, что резервы у нас хорошие, что прошлый год мы прошли очень хорошо. Я думаю, что особых опасений нет, но, как возможная превентивная мера, заранее принятая, например, в феврале на март, если правительство посчитает по балансу (между производством и внутренним потреблением - ИФ), она может быть (принята - ИФ) на посевную, а потом и на уборочную. Только по бензинам", - сообщил журналистам Артемьев.

Он предположил, что в ближайшее время совещание по этому вопросу состоится у вице-премьера Александра Новака.

В середине января сообщалось, что ФАС и нефтяники обсуждают повышенный сезонный норматив биржевых продаж ДТ в период посевной и уборочной.

Как сообщалось, проблемы с обеспечением топливом аграриев стали одной из причин ценового кризиса летом и осенью 2023 года, в результате которого в России был впервые введен запрет на экспорт нефтепродуктов.

К мере прибегнули и в марте прошлого года, но исключительно для бензина. В конце мая эмбарго было прервано, но с ростом биржевых цен его действие возобновили спустя несколько месяцев. С декабря исключение на зарубежные поставки получили производители бензина. Оно, как и действие самого запрета, истекает 31 января.

Новак в конце прошлого года отмечал, что власти будут стремиться в будущем отказаться от применения таких инструментов, как ограничение экспорта нефтепродуктов, поскольку механизм не является рыночным.

Игорь Артемьев СПбМТСБ Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В правительстве продолжают обсуждать вопрос о приоритетности ж/д-перевозки нефтепродуктов

В правительстве продолжают обсуждать вопрос о приоритетности ж/д-перевозки нефтепродуктов

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

Защита оценила доходы бывших владельцев "Макфы" за 20 лет в 9,8 млрд рублей

Защита оценила доходы бывших владельцев "Макфы" за 20 лет в 9,8 млрд рублей

Дмитрий Патрушев призвал отраслевые союзы предупреждать рост цен на еду

Молдавия отметила, что "Газпром" не резервировал на февраль мощности для Приднестровья

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе276 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии148 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });