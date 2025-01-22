Глава СПбМТСБ допустил возобновление запрета экспорта бензина из РФ на период посевной

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вопрос ограничения поставок бензина из РФ за рубеж стоит вновь рассмотреть в ближайшее время: если баланс между предложением и внутренним спросом вызовет опасения, то в качестве превентивной меры можно вернуться к временному запрету экспорта на период посевной кампании, считает президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев.

"На сегодняшний день я не могу сказать данные Минэнерго: у нас только их треть, - много или мало у нас сейчас бензина. Я знаю, что резервы у нас хорошие, что прошлый год мы прошли очень хорошо. Я думаю, что особых опасений нет, но, как возможная превентивная мера, заранее принятая, например, в феврале на март, если правительство посчитает по балансу (между производством и внутренним потреблением - ИФ), она может быть (принята - ИФ) на посевную, а потом и на уборочную. Только по бензинам", - сообщил журналистам Артемьев.

Он предположил, что в ближайшее время совещание по этому вопросу состоится у вице-премьера Александра Новака.

В середине января сообщалось, что ФАС и нефтяники обсуждают повышенный сезонный норматив биржевых продаж ДТ в период посевной и уборочной.

Как сообщалось, проблемы с обеспечением топливом аграриев стали одной из причин ценового кризиса летом и осенью 2023 года, в результате которого в России был впервые введен запрет на экспорт нефтепродуктов.

К мере прибегнули и в марте прошлого года, но исключительно для бензина. В конце мая эмбарго было прервано, но с ростом биржевых цен его действие возобновили спустя несколько месяцев. С декабря исключение на зарубежные поставки получили производители бензина. Оно, как и действие самого запрета, истекает 31 января.

Новак в конце прошлого года отмечал, что власти будут стремиться в будущем отказаться от применения таких инструментов, как ограничение экспорта нефтепродуктов, поскольку механизм не является рыночным.