Квартальная прибыль Hyundai Motor выросла хуже прогнозов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 12% в годовом исчислении, до 2,474 трлн вон ($1,72 млрд), сообщается в его отчетности.

Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков - 2,99 трлн вон.

Операционная прибыль компании снизилась на 17% - до 2,822 трлн вон. Выручка выросла на 12% и достигла 46,624 трлн вон.

За весь 2024 год Hyundai увеличила чистую прибыль почти на 8% - до 13,23 трлн вон. Выручка повысилась также примерно на 8% и составила 175,231 трлн вон.

Продажи автомобилей в четвертом квартале уменьшились на 2,2%, в прошлом году - на 1,8%.

В 2025 году Hyundai планирует реализовать 4,17 млн машин против 4,14 млн в прошлом году. Также компания ожидает рост выручки на 3-4%. Инвестиции на текущий год запланированы в размере 16,9 трлн вон по сравнению с 14,2 трлн вон в 2024 году.

За последние три месяца капитализация Hyundai уменьшилась на 8,5% (до 51,8 трлн вон), тогда как фондовый индекс Kospi опустился на 2,5%.