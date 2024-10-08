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Hyundai начал выпуск электромобилей на заводе в США

Hyundai начал выпуск электромобилей на заводе в США
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group начал выпуск электромобилей на заводе в штате Джорджия через два года после начала строительства, сообщает AP.

Стоимость предприятия, мощность которого составляет до 300 тысяч электрокаров в год, составила $7,6 млрд. Также он будет выпускать аккумуляторы.

Представитель компании заявил AP, что торжественная церемония открытия завода пройдет в первом квартале 2025 года, а первые электромобили будут поставлены американским автодилерам еще до конца 2024 года.

Производство на предприятии началось с выпуска моделей Ioniq 5, которые в первом полугодии 2024 года стали самыми продаваемыми электромобилями в США после Tesla.

В целом продажи Hyundai в Штатах в третьем квартале выросли на 5% в годовом исчислении, до 210 971 автомобиля.

С начала 2024 года капитализация Hyundai увеличилась почти на 21%, в то время как фондовый индекс Kospi потерял 2,3%.

Hyundai Джорджия США Tesla Южная Корея
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