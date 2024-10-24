Hyundai Motor в III квартале сократил чистую прибыль на 3%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. в третьем квартале 2024 года зафиксировал слабое снижение чистой прибыли и умеренный рост выручки, причем прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка – в целом на уровне ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль понизилась на 3% и составила 3,206 трлн вон ($2,32 млрд) против 3,303 трлн вон в июле-сентябре 2023 года.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, оценивал показатель на уровне 3,424 трлн вон.

Выручка компании выросла на 4,7% до 42,93 трлн вон. Эксперты прогнозировали выручку в районе 42,95 трлн вон.

Операционная прибыль сократилась на 6,5% до 3,581 трлн вон.

Продажи автомобилей в мире сократились на 3,2% в прошлом квартале, тогда как в Северной Америке показатель вырос на 9,3%. Компания по-прежнему планирует продавать ежегодно 2 млн электромобилей, начиная с 2030 года.

Котировки акций Hyundai упали на 5,2% по итогам торгов в четверг. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась на 12,3%, тогда как южнокорейский индекс Kospi за этот период потерял 2,8%.