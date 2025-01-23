"Русагро" просит суд продлить приостановку корпправ кипрской компании до конца 2025 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ПАО "Группа "Русагро" 28 декабря 2024 года подало в Арбитражный суд Московской области заявление о продлении срока приостановления корпоративных прав кипрской Ros Agro Plc (холдинговая структура ПАО "Группа "Русагро") до 31 декабря 2025 года, следует из определения на сайте суда.

В суд поступило "заявление члена совета директоров экономически значимой организации ПАО "Группа "Русагро" о продлении срока приостановления корпоративных прав" Ros Agro Plc до 31 декабря 2025 года.

"Для рассмотрения обоснованности заявления о продлении срока, на который приостановлено осуществление корпоративных прав иностранной холдинговой компанией Ros Agro Plc, вытекающих из участия экономически значимой организации (ПАО "Группа "Русагро") до 31 декабря 2025 года" суд назначил закрытое заседание на 23 января.

По данным картотеки, 23 января суд отложил заседание на 13 февраля.

Ранее Арбитражный суд Московского округа назначил на 3 февраля заседание по рассмотрению жалобы Ros Agro Plc на решение судов нижестоящих инстанций о приостановке корпоративных прав в агрохолдинге. Подробности заседаний не публиковались, дело слушается в закрытом режиме.

В июле 2024 года компания была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Как сообщала ранее Ros Agro Plc, при условии удовлетворения судом заявления Минсельхоза осуществление корпоративных прав будет приостановлено, компания утратит возможность голосовать на собраниях акционеров и распоряжаться акциями дочерней компании, а также претендовать на дивидендные выплаты. В свою очередь, акционеры Ros Agro Plc получат возможность на распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО "Группа "Русагро".

ПАО "Группа "Русагро" в рамках предписаний ЦБ провело дробление акций. Уставный капитал составляет 2 396 874 000 акций. Номинал акции - 2,5 рубля. Компания также вправе разместить еще 477 394 000 акций в дополнение к уже размещенным. ПАО также определило порядок действия держателей GDR (одна акция равна пяти GDR) Ros Agro Plc в связи решением арбитража о приостановке корпоративных прав. Распределения акций ПАО среди российских держателей GDR произойдет в автоматическом режиме. Держатели в иностранной инфраструктуре и косвенные акционеры ПАО "Группа "Русагро" по состоянию на 5 сентября 2024 года могут вступить во владение акциями "Русагро" путем подачи специальной заявки и пакета документов. Заявки будут приниматься в срок не позднее 28 декабря 2024 года.

Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

"Русагро" занимает первое место в России в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины. В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%. Выручка группы в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд руб., чистая прибыль - более чем в семь раз, до 48,7 млрд руб. Земельный банк группы составляет 696 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах.