Апелляция оставила в силе решение о приостановке корпоративных прав кипрского акционера "Русагро"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Десятый Арбитражный апелляционный суд на заседании в понедельник оставил в силе решение Арбитражного суда Московской области о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro Plc (холдинговая структура ПАО "Группа "Русагро") в агрохолдинге, сообщается в картотеке суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщается на сайте суда. Другие подробности не приводятся, заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщалось, арбитражный суд Московской области на заседании 5 сентября удовлетворил иск Минсельхоза РФ к Ros Agro Plc о приостановке компанией Ros Agro Plc корпоративных прав в отношении российской дочерней структуры – ПАО "Группа "Русагро".

В июле этого года компания была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Параллельно с юридической процедурой в рамках регулирования ЭЗО сама компания запустила корпоративные мероприятия, направленные на редомициляцию в РФ. Однако на внеочередном собрании 6 сентября акционеры Ros Agro не одобрили решение о редомициляции.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе Ros Agro Plc, при условии удовлетворения судом заявления Минсельхоза осуществление корпоративных прав будет приостановлено, компания утратит возможность голосовать на собраниях акционеров и распоряжаться акциями дочерней компании, а также претендовать на дивидендные выплаты. В свою очередь, акционеры Ros Agro Plc получат возможность на распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО "Группа "Русагро".

ПАО "Группа "Русагро" в рамках предписаний ЦБ провела дробление акций. Уставный капитал составляет 2 млрд 396 млн 874 тыс. акций. Номинал акции - 2,5 рубля. Она также вправе разместить еще 477 млн 394 тыс. акций в дополнение к уже размещенным. Компания также определила порядок действия держателей GDR (одна акция равна пяти GDR) Ros Agro Plc в связи решением арбитража о приостановке корпоративных прав. Распределения акций ПАО среди российских держателей GDR произойдет в автоматическом режиме. Держатели в иностранной инфраструктуре и косвенные акционеры ПАО "Группа "Русагро" по состоянию на 5 сентября 2024 года могут вступить во владение акциями "Русагро" путем подачи специальной заявки и пакета документов. Заявки будут приниматься в срок не позднее 28 декабря 2024 года.

Как сообщал на минувшей неделе руководитель IR-направления компании Егор Сергушов, торги расписками Ros Agro Plc на Московской бирже будут приостановлены в первой половине декабря. Далее, в ближайшие несколько дней, будет запущен процесс распределения акций ПАО среди российских держателей GDR. Торги акциями ПАО "Группа "Русагро" на Московской бирже, по его оценке, могут начаться в марте 2025 года.

Ранее компания заявляла, что после завершения редомициляции вернется к вопросу о выплате дивидендов. Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу. Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro Plc, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании. В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, листинг был отменен в августе 2024 года. Акции торгуются на Московской бирже, с марта 2023 года - на Казахстанской международной бирже.

"Русагро" занимает первое место в РФ в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины. В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%. Выручка группы в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд руб., чистая прибыль - более чем в семь раз, до 48,7 млрд руб. Земельный банк группы составляет 696 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.