Кипрский акционер "Русагро" подал кассацию на приостановку его корпоративных прав

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Кипрская компания Ros Agro Plc (холдинговая структура ПАО "Группа "Русагро") 4 декабря подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановке корпоративных прав в агрохолдинге.

Как следует из картотеки суда, жалоба пока к производству не принята.

Арбитражный суд Московской области 5 сентября удовлетворил иск Минсельхоза России к Ros Agro Plc о приостановке компанией Ros Agro Plc корпоративных прав в отношении российской дочерней структуры - ПАО "Группа "Русагро".

Десятый Арбитражный апелляционный суд 28 октября оставил это решение в силе.

Подробности заседаний не публиковались, дело слушается в закрытом режиме.

В июле 2024 года компания была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Как сообщала ранее Ros Agro Plc, при условии удовлетворения судом заявления Минсельхоза осуществление корпоративных прав будет приостановлено, компания утратит возможность голосовать на собраниях акционеров и распоряжаться акциями дочерней компании, а также претендовать на дивидендные выплаты. В свою очередь, акционеры Ros Agro Plc получат возможность на распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО "Группа "Русагро".

ПАО "Группа "Русагро" в рамках предписаний ЦБ провела дробление акций. Уставный капитал составляет 2 396 874 000 акций. Номинал акции - 2,5 рубля. Она также вправе разместить еще 477 394 000 акций в дополнение к уже размещенным. Компания также определила порядок действия держателей GDR (одна акция равна пяти GDR) Ros Agro Plc в связи решением арбитража о приостановке корпоративных прав. Распределения акций ПАО среди российских держателей GDR произойдет в автоматическом режиме. Держатели в иностранной инфраструктуре и косвенные акционеры ПАО "Группа "Русагро" по состоянию на 5 сентября 2024 года могут вступить во владение акциями "Русагро" путем подачи специальной заявки и пакета документов. Заявки будут приниматься в срок не позднее 28 декабря 2024 года.

Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.