Глава MOL предостерег Европу от замены одного вида энергозависимости на другой

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Энергетическая независимость Европы возможна только при конкурентном рынке поставок углеводородов, написал глава венгерской MOL Group Жолт Эрнади в авторской колонке на портале Mandiner.

Он напомнил, что после февраля 2022 года Европа стала крупнейшим покупателем сжиженного природного газа в США. До пандемии американские поставки составляли 21%, а в 2024 году - уже 48%.

"Ведущий на рынке энергоноситель - российский газ - явно вытесняется. После подрыва трубопровода "Северный поток" российский трубопроводный газ уже сдал позиции, следующей целью может стать сокращение импорта СПГ с востока. Новые санкции, введенные еще до президентства Дональда Трампа, также указывают в этом направлении", - рассуждает Эрнади.

"Руководство ЕС как будто странно смотрит на вещи. Хорошим примером этого является один из новых планов Европейской комиссии: полностью отключиться от российских энергоносителей", - прокомментировал он предложение комиссара ЕС по энергетике Дэна Йоргенсена переключиться на американский импорт.

Глава MOL задается вопросами, будет ли это выгодной сделкой для европейских стран и не является ли одной из причин неконкурентоспособности Европы именно дороговизна энергоносителей.

"Американский (газ - ИФ) будет дешевле российского? Прошлый год показывает, что нет. Несмотря на резкую антимосковскую риторику, Франция, Испания и Италия принимают российский СПГ как будто это обязательно. Шаг понятен и рационален: он все равно самый дешевый. Кто захочет добровольно рушить собственную промышленность и экономику ради украинской войны? План Йоргенсена идет дальше: ЕС потратит миллиарды евро на снос нынешней и создание новой энергетической инфраструктуры, которая подготовит сообщество к потреблению американского импорта. Это, наряду с дополнительными санкциями и тарифами, может зажать компании в тиски, и тогда выбора будет мало. Обменяю ли я одну зависимость на другую?" - рассуждает он.

Эрнади отмечает, что изолирование себя от российских энергоносителей - не выход.

"Вместо плана Йоргенсена необходим план суверенитета. Чтобы увеличить нашу свободу действий. Одна труба - хорошо, две - еще лучше. Один поставщик - хорошо, два - еще лучше. Если мы хотим низких цен, Европейскому союзу нужны поставщики, которые будут конкурентоспособны не только во время геополитических штормов. Решите на рыночной основе, будет ли поступать американский СПГ или российский трубопроводный газ. Мы преуспеем только в том случае, если конкуренция решит, кто победит, а кто проиграет в долгосрочной перспективе", - подытожил глава MOL.