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Politico сообщило о планах ЕС полностью не запрещать импорт СПГ из России

Politico сообщило о планах ЕС полностью не запрещать импорт СПГ из России
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Евросоюз не намерен вводить полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщили изданию Politico два европейских дипломата на условиях анонимности.

По их словам, Еврокомиссия 29 января должна официально представить столицам стран ЕС предложения по 16-му пакету санкций против России. В проекте не будет полного запрета на ввоз российского СПГ, к которому призывают европейские "ястребы", отмечает Politico. Речь идет только об остановке поставок российского СПГ на терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе ЕС, а это ограничение не повлияет на большую часть импорта СПГ, считает издание.

Член Еврокомиссии Валдис Домбровскис 22 января призвал ЕС рассмотреть возможность введения дополнительных санкций, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоносителей. "Импорт российского СПГ в настоящее время действительно растет, поэтому у нас все еще есть способы оказывать более сильное давление на Россию", - сказал Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Еврокомиссия Валдис Домбровскис СПГ Евросоюз
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