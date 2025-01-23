American Airlines получила рекордную выручку в IV квартале

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - American Airlines Group резко увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года, зафиксировав рекордную выручку. Показатели компании оказались лучше ожиданий рынка, однако ее прогноз на первый квартал 2025 года разочаровал инвесторов.

В октябре-декабре чистая прибыль группы составила $590 млн, или $0,84 на акцию, по сравнению с $19 млн, или $0,03 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,86 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,66 на акцию.

Квартальная выручка авиакомпании выросла на 4,6%, до $13,66 млрд при среднем прогнозе рынка в $13,43 млрд. Повышение выручки связано с корректировкой провозных емкостей, а также сохранением высокого спроса, отмечают в American Airlines.

Загруженность рейсов авиакомпании в четвертом квартале составила 84,9% по сравнению с 83,6% годом ранее.

По прогнозу American Airlines, в январе-марте 2025 года она зафиксирует скорректированный убыток в размере $0,2-0,4 на акцию. Средний прогноз экспертов предусматривает убыток в $0,04 на акцию.

Авиакомпания рассчитывает получить прибыль без учета разовых факторов в $1,7-2,7 на акцию в 2025 году. По итогам 2024 года этот показатель составил $1,96 на акцию.

Чистая прибыль American Airlines в прошедшем году увеличилась на 2,9%, до $846 млн ($1,24 на акцию), выручка - на 2,7%, до рекордных $54,21 млрд.

Бумаги авиакомпании American Airlines теряют в цене более 10% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 21,5%.