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American Airlines во II квартале сократила чистую прибыль на 16,5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - American Airlines Group во втором квартале 2025 году снизила чистую прибыль на 16,5% и дала слабый прогноз.

В апреле-июне чистая прибыль авиакомпании составила $599 млн, или $0,91 на акцию, против $717 млн, или $1,01 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $0,95 с $1,09 на бумагу.

Выручка увеличилась на 0,4% и достигла рекордных $14,392 млрд против $14,334 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $0,78 на бумагу при выручке в $14,29 млрд.

Авиакомпания в отчетном квартале перевезла 58,711 млн пассажиров, что на 0,8% меньше прошлогоднего показателя. Загруженность рейсов опустилась до 84,7% с 86,6%.

American Air ожидает, что в третьем квартале она получит скорректированный убыток в размере 10-60 центов на бумагу. Аналитики прогнозируют убыток в 7 центов, по данным опроса LSEG.

За весь 2025 год авиаперевозчик прогнозирует разброс от убытка в 20 центов до прибыли в 80 центов.

С начала 2025 года капитализация American Air упала на 27,3% (до $8,2 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 9%.

American Airlines США
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