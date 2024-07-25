American Airlines во II квартале снизила чистую прибыль почти вдвое

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - American Airlines Group во втором квартале сократила чистую прибыль почти вдвое, при этом ее выручка оказалась рекордной, но не оправдала ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в прошедшем квартале составила $717 млн, или $1,01 на акцию, по сравнению с $1,34 млрд, или $1,88 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,09 на акцию.

Квартальная выручка American увеличилась на 2%, до максимальных за всю историю компании $14,33 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,06 на акцию при выручке в $14,38 млрд.

Загруженность рейсов авиакомпании в минувшем квартале составляла 86,6% по сравнению с 86,2% годом ранее.

Согласно прогнозу American, в третьем квартале ее скорректированная прибыль на акцию будет примерно нулевой (прогноз рынка - $0,48), по итогам всего года - $0,7-1,3.

Акции компании теряют в цене 6,4% в ходе предварительных торгов в четверг.