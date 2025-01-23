Совет директоров ТБанка заново утвердил две программы субордов на 200 млрд рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ТБанка заново утвердил две программы субординированных облигаций серий 001SUB-T1 и 001SUB-T2 объемом по 100 млрд рублей каждая. Об этом сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Обе программы бессрочные, в рамках программы 001SUB-T1 будут размещаться бессрочные облигации, в рамках программы 001SUB-T2 – облигации со сроком обращения, не превышающим 50,5 года.

В октябре 2024 года эмитент уже утверждал эти программы бондов, однако максимальный срок между их утверждением и регистрацией у Банка России уже прошел. "Это техническое переутверждение программ, решений о выпуске ценных бумаг не принято", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТБанка.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций банка (ранее их эмитентом являлся Росбанк) на 47,4 млрд рублей и два выпуска бессрочных субордов на $434,85 млн.

ТБанк по итогам третьего квартала 2024 года занимал 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Росбанк был присоединен к ТБанку 1 января 2025 года.