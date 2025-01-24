Нефть Brent подешевела до $78,25 за баррель

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться утром в пятницу после падения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени подешевели на 4 цента - до $78,25 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,71 (0,9%), до $78,29 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени также понизились на 4 цента - до $74,58 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,82 (1,1%), до $74,62 за баррель.

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - сказал он.

"Мир понимает, что он не колеблясь причинит экономическую боль странам, чья политика не согласуется с нашими интересами. Это касается и нефтедобывающих стран, включая Саудовскую Аравию", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch.

"При этом Саудовская Аравия сейчас меньше всего хочет снижения цен на нефть, поэтому они едва ли откроют вентили без каких-либо уступок, в военной или оборонной сфере, или в виде обещаний американских инвестиций в страну", - добавил он.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.