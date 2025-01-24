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Brent подорожала до $78,7 за баррель

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту в пятницу после падения до двухнедельных минимумов накануне, но нацелены завершить неделю в минусе.

К 13:57 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,52% - до $78,7 за баррель. С начала недели Brent подешевела примерно на 2,6%.

Мартовские фьючерсы на WTI к этмоу моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,54% - до $75,02 за баррель. С понедельника контракт подешевел более чем на 3%.

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что цена на нефть "достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу нефти и газа в США. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп также сказал, что намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть", - заявил он.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон полагает, что добиться от ОПЕК наращивания производства нефти для снижения цен будет непросто. "Кроме того, снижение цен на нефть станет препятствием для значительного увеличения ее добычи в США", - отметил эксперт.

"Не думаю, что ОПЕК изменит свою политику, если не произойдет изменений в фундаментальных показателях", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново. Он ожидает, что рынки будут относительно спокойны, пока не появится больше ясности в отношении импортных пошлин и санкционной политики новой администрации США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тысяч баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тысяч баррелей после роста на 765 тысяч баррелей неделей ранее.

Brent WTI Дональд Трамп Минэнерго США ОПЕК Давос
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