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В Японии в январе инфляция ускорилась до 4%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Японии в январе потребительские цены увеличились на 4% в годовом выражении, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с 3,6% в декабре и стала максимальной с января 2023 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3,2%, продемонстрировав самый существенный подъем с июня 2023 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 3,1% после роста на 3% в декабре.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года подряд.

Рост цен на продукты питания в стране в январе ускорился до максимальных за пятнадцать месяцев 7,8% (в декабре - 6,4%). Стоимость электроэнергии увеличилась на 18% (на 18,7%), газа - на 6,8% (на 7,8%). Цены на одежду выросли на 2,8% (на 2,9%), мебель и товары для дома - на 3,4% (на 3%). Транспортные услуги подорожали на 2% (на 1,1%), медицинские - на 1,8% (на 1,7%).

Тем временем коммуникационные услуги в прошлом месяце подешевели на 0,3% (-2,1%), образовательные - на 1,1% (-1%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в январе составила 2,5% в годовом выражении против 2,4% в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в январе к декабрю выросли на 0,5%.

Япония Банк Японии МВД
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