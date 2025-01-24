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Boeing ждет в IV квартале падения выручки и большого чистого убытка

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в четвертом квартале 2024 года ожидает зафиксировать значительный чистый убыток и падение выручки.

Как сказано в предварительной отчетности компании, чистый убыток в октябре-декабре 2024 года составил около $5,46 в расчете на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидают убытка в размере $1,55 на акцию.

Выручка сократилась до $15,2 млрд с $22 млрд годом ранее, оказавшись хуже консенсус-прогноза на уровне $16,6 млрд.

Также Boeing ожидает зафиксировать отрицательный показатель денежного потока в размере $3,5 млрд. Ликвидность компании на конец минувшего года составила $26,3 млрд.

Окончательная отчетность будет опубликована 28 января.

"Мы сталкиваемся с краткосрочными трудностями, однако мы предприняли важные шаги для стабилизации нашего бизнеса в течение минувшего квартала", - отметил главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в четвертом квартале, как ожидается, составит $4,8 млрд, что будет на уровне прогнозов рынка. В подразделении оборонной и космической техники прогнозируется выручка в $5,4 млрд, тогда как консенсус-прогноз для этого показателя составляет $6,37 млрд.

Доналоговые списания в этих двух основных сегментах, по предварительным данным, составят около $2,8 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Boeing упала на 12% (до $133,5 млрд), тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил около 17%.

Boeing Келли Ортберг США
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