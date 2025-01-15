Boeing в 2024 году сократил поставки на треть - до 348 самолетов

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. в 2024 году сократил поставки примерно на треть - до 348 коммерческих самолетов по сравнению с 528 годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Основная часть поставок - 265 лайнеров - пришлась на семейство 737.

В четвертом квартале Boeing отправил клиентам 57 лайнеров, в том числе 36 модели 737. В октябре-декабре 2023 года эти показатели составляли соответственно 157 и 110 самолетов.

Снижение поставок было обусловлено, в том числе, забастовкой членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM), длившейся почти два месяца.

Объем заказов Boeing, по данным на конец прошлого года, составлял 6 245 лайнеров.

Как сообщалось, европейский авиастроительный концерн Airbus в 2024 году поставил 766 гражданских самолетов, что на 4% превысило показатель за предыдущий год.