Поставки самолетов Boeing в октябре упали до минимума с 2020 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американский авиапроизводитель Boeing Co. поставил в октябре всего 14 самолетов, минимальное количество с ноября 2020 года, из-за забастовок сотрудников, сообщила пресс-служба компании. Девять из 14 - были лайнеры модели 737 Max.

В октябре компания получила 63 новых заказа.

С начала года Boeing передала заказчикам 305 лайнеров, а её главный конкурент Airbus - 559 самолетов.

Забастовка членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), длившаяся с 13 сентября, завершилась на прошлой неделе. Члены профсоюза согласились на предложенное повышение зарплат на 38% в течение четырех лет, а также единовременную выплату $12 тыс. каждому сотруднику.

С начала 2024 года капитализация Boeing упала на 44%, до $108,5 млрд.