Поиск

Поставки самолетов Boeing в октябре упали до минимума с 2020 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американский авиапроизводитель Boeing Co. поставил в октябре всего 14 самолетов, минимальное количество с ноября 2020 года, из-за забастовок сотрудников, сообщила пресс-служба компании. Девять из 14 - были лайнеры модели 737 Max.

В октябре компания получила 63 новых заказа.

С начала года Boeing передала заказчикам 305 лайнеров, а её главный конкурент Airbus - 559 самолетов.

Забастовка членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), длившаяся с 13 сентября, завершилась на прошлой неделе. Члены профсоюза согласились на предложенное повышение зарплат на 38% в течение четырех лет, а также единовременную выплату $12 тыс. каждому сотруднику.

С начала 2024 года капитализация Boeing упала на 44%, до $108,5 млрд.

Boeing Airbus США IAM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год

Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из РФ

Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из РФ

В Лос-Анджелесе роботакси Waymo стало доступно всем желающим

В Лос-Анджелесе роботакси Waymo стало доступно всем желающим

Греф пока не видит перспектив для использования криптовалют во внутренних расчетах

Суд по собственному заявлению блогера Блиновской признал ее банкротом

Суд по собственному заявлению блогера Блиновской признал ее банкротом

США снизили компенсационную пошлину на фосфорные удобрения "ФосАгро" до 18,21%

Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%

Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%

Аналитики ЦМАКП предупредили о рисках стагфляции из-за высокой ставки ЦБ

Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа

Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });