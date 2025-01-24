Акции Novo Nordisk подскочили на 9% на результатах испытаний препарата для снижения веса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Цена бумаг датской фармкомпании Novo Nordisk A/S, крупнейшей по капитализации компании Европы, активно растет в пятницу после публикации хороших результатов клинических исследований её нового препарата для снижения веса amycretin.

Как показали исследования, пациенты, принимавшие amycretin в виде инъекций в течение 36 недель, потеряли в среднем 22% своего веса.

Novo Nordisk является разработчиком сверхуспешных препаратов от ожирения Ozempic и Wegovy, активные продажи которых привели к стремительному росту рыночной стоимости компании. Amycretin влияет на тот же гормон, что и Wegovy, плюс на гормон амилин, который связан с чувством голода.

Акции Novo Nordisk в ходе торгов в пятницу дорожают на 9%. Капитализация компании за последние три месяца упала на 20%, до 2,58 трлн датских крон ($363 млрд).