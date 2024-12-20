Акции Novo Nordisk падают на рекордные 22% на неудачных испытаниях препарата для снижения веса

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цена бумаг датской фармкомпании Novo Nordisk A/S падает рекордными темпами в истории компании после того, как результаты клинических исследований её нового препарата для снижения веса CagriSema оказались хуже ожиданий.

Акции Novo Nordisk, крупнейшей по капитализации компании Европы, в ходе торгов в пятницу теряют 22%. В моменте рыночная стоимость фармгиганта падала примерно на $120 млрд.

Как показали исследования, пациенты, принимавшие CagriSema в течение 68 недель, потеряли в среднем 22,7% своего веса. Для более широкой группы, включающей тех, кто в какой-то момент прекратил принимать препарат, снижение составило 20,4%. Novo Nordisk надеялась добиться показателя в 25%.

Novo Nordisk является разработчиком сверхуспешных препаратов от ожирения Ozempic и Wegovy, активные продажи которых привели к стремительному росту рыночной стоимости компании. Она оценивается примерно в 3,3 трлн датских крон ($460 млрд).