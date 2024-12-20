Поиск

Акции Novo Nordisk падают на рекордные 22% на неудачных испытаниях препарата для снижения веса

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цена бумаг датской фармкомпании Novo Nordisk A/S падает рекордными темпами в истории компании после того, как результаты клинических исследований её нового препарата для снижения веса CagriSema оказались хуже ожиданий.

Акции Novo Nordisk, крупнейшей по капитализации компании Европы, в ходе торгов в пятницу теряют 22%. В моменте рыночная стоимость фармгиганта падала примерно на $120 млрд.

ЭкономикаАкции Pfizer дешевеют на фоне неудачных итогов испытаний препарата от ожиренияЧитать подробнее

Как показали исследования, пациенты, принимавшие CagriSema в течение 68 недель, потеряли в среднем 22,7% своего веса. Для более широкой группы, включающей тех, кто в какой-то момент прекратил принимать препарат, снижение составило 20,4%. Novo Nordisk надеялась добиться показателя в 25%.

Novo Nordisk является разработчиком сверхуспешных препаратов от ожирения Ozempic и Wegovy, активные продажи которых привели к стремительному росту рыночной стоимости компании. Она оценивается примерно в 3,3 трлн датских крон ($460 млрд).

Novo Nordisk
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля

Набиуллина подумает об улучшении коммуникации с рынком по решениям ЦБ по ставке

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Биткойн упал ниже $100 тыс. и продолжает дешеветь

Акции и расписки девелоперов взлетели на 9-13% на решении ЦБ по ставке

Отклонение экономики России вверх от сбалансированного роста остается значительным

Рынок акций РФ рванул вверх на решении ЦБ не менять ставку

Рынок акций РФ рванул вверх на решении ЦБ не менять ставку
Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии120 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5579 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });