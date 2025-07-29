Ухудшение прогноза вызвало падение котировок Novo Nordisk на 24%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Датский производитель лекарств Novo Nordisk ухудшил прогнозы выручки и операционной прибыли на 2025 год, после чего акции компании подешевели до уровней февраля 2022 года.

Компания теперь ожидает роста выручки на 8-14% и увеличения операционной прибыли на 10-16%. Предыдущий прогноз предусматривал подъем показателей на 13-21% и 16-24% соответственно. Ухудшение прогнозов в том числе вызвано снижением ожидаемых продаж самых популярных лекарств Novo Nordisk - препаратов для похудения Ozempic и Wegovy.

Кроме того, компания объявила о назначении Майка Дустдара новым президентом и главным исполнительным директором с 7 августа. Он сменит на этих постах Ларса Йоргенсена.

Дустдар сейчас занимает должность исполнительного вице-президента по международным операциям. За последнее десятилетие под его руководством международная выручка компании выросла более чем вдвое, до примерно 112 млрд датских крон ($17,32 млрд) в 2024 году. В подразделении работают около 20 тысяч сотрудников.

Акции Novo Nordisk дешевеют на 24%. С начала года рыночная стоимость компании сократилась почти вдвое, до 2 трлн крон.