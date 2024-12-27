Поиск

Калининская АЭС с января выведет 4-й энергоблок на ремонт с модернизацией

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт с модернизацией оборудования стартует на энергоблоке №4 Калининской АЭС с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба атомной станции.

"1 января 2025 года энергоблок №4 Калининской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 будет выведен в плановый капитальный ремонт, который закончится в середине февраля", - говорится в сообщении.

За этот период будут проведены регламентные работы по перегрузке топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок. Также планируется провести контроль состояния металла основного оборудования, диагностику 4,4 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузку отработавшего ядерного топлива.

Кроме того, на четвертом энергоблоке реализуют девять модернизационных операций, направленных на поддержание безопасности и надежности работы оборудования. В частности, планируется провести модернизацию систем охлаждения статора генератора и различных систем контроля, а также обновить алгоритмы автоматизированных систем управления (АСУ).

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.

Калининская АЭС Росэнергоатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Госдума за год сэкономила более 1,3 млрд рублей из своего бюджета

Синод РПЦ разжаловал и отправил на пенсию митрополита Илариона (Алфеева)

Синод РПЦ разжаловал и отправил на пенсию митрополита Илариона (Алфеева)

Иноагентами стали рэпер Лигалайз и "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"

Разлив мазута в Керченском проливе

Мишустин поручил правительству помочь в ликвидации разлива мазута в Черном море

Мишустин поручил правительству помочь в ликвидации разлива мазута в Черном море

Певец Шарлот осужден в Самаре на 5,5 лет колонии-поселения

Певец Шарлот осужден в Самаре на 5,5 лет колонии-поселения

Владелец норвежского судна опроверг отказ помочь экипажу Ursa Major

На станции МЦД-4 "Новогиреево" из-за сбоя с лифтом пострадали двое

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Более 60% российских компаний проведут в субботу полный рабочий день

Более 60% российских компаний проведут в субботу полный рабочий день
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе80 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау55 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2075 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5603 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });