Калининская АЭС с января выведет 4-й энергоблок на ремонт с модернизацией

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт с модернизацией оборудования стартует на энергоблоке №4 Калининской АЭС с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба атомной станции.

"1 января 2025 года энергоблок №4 Калининской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 будет выведен в плановый капитальный ремонт, который закончится в середине февраля", - говорится в сообщении.

За этот период будут проведены регламентные работы по перегрузке топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок. Также планируется провести контроль состояния металла основного оборудования, диагностику 4,4 тыс. теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах и отгрузку отработавшего ядерного топлива.

Кроме того, на четвертом энергоблоке реализуют девять модернизационных операций, направленных на поддержание безопасности и надежности работы оборудования. В частности, планируется провести модернизацию систем охлаждения статора генератора и различных систем контроля, а также обновить алгоритмы автоматизированных систем управления (АСУ).

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.