Ухудшение доступности кредитов отмечают строительные, торговые и аграрные предприятия

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Предприятия в строительстве, торговле и сельском хозяйстве в январе продолжали отмечать ухудшение доступности кредитных ресурсов и увеличение банками надбавки к ключевой ставке при установлении процентов по кредитам, а также повышение суммы страхования залога, говорится в комментарии Банка России.

Компании в целом оценивают условия кредитования как жесткие. После сохранения ключевой ставки в декабре индекс условий кредитования несколько повысился, но остается вблизи исторических минимумов, зафиксированных в ноябре - декабре 2024 года.

В январе за кредитами обратились 33,1% опрошенных предприятий (в декабре - 35,5%).

Банк России провел опрос предприятий с 1 по 20 января 2025 года, в нем приняли участие 14,8 тысячи компаний (среднее число респондентов за 2024 год - 15,5 тысячи).