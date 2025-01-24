Американский экспортер СПГ Venture Global провел IPO на $1,75 млрд

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американский экспортер сжиженного природного газа (СПГ) Venture Global провел первичное размещение акций (IPO) на сумму $1,75 млрд, сообщает MarketWatch.

Компания продала 70 млн акций по цене $25 при объявленном ранее диапазоне размещения $23-27.

Изначально Venture Global планировала провести IPO по цене $40-46 за бумагу, а после существенного понижения диапазона ей пришлось увеличить число предлагаемых к продаже акций на 20 млн штук, чтобы приблизиться к запланированной сумме.

Исходя из цены при размещении, в целом рыночная стоимость Venture Global оценивается в $60,5 млрд. Это выше, чем капитализация Cheniere Energy ($53 млрд), которая является лидером по поставкам СПГ в США.

Организаторами IPO выступали Goldman Sachs, JPMorgan и BofA Securities.

Pacific Investment Management Co. (Pimco) является основным акционером Venture Global, которая была основана в 2013 году главным исполнительным директором Майклом Сейбелем и сопредседателем совета директоров Робертом Пендером. Оба - ветераны энергетического бизнеса.

Чистая прибыль Venture Global в январе-сентябре 2024 года составила $756 млн, выручка - $3,4 млрд. За аналогичный период 2023 года компания получила $3,6 млрд чистой прибыли при выручке в $6,3 млрд.

Venture Global экспортирует СПГ с терминала Calcasieu Pass с 2022 года, а в декабре осуществила первую поставку с терминала Plaquemines LNG. После того, как Plaquemines выйдет на полную мощность, компания станет вторым по величине поставщиком СПГ в США после Cheniere Energy.