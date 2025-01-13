Экспортер СПГ Venture Global планирует IPO на $2,3 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американский экспортер сжиженного природного газа (СПГ) Venture Global Inc. намерен провести первичное размещение акций и привлечь до $2,3 млрд.

Venture Global планирует разместить 50 млн акций по цене от $40 до $46 за бумагу, говорится в документах компании, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Стоимость всей компании может быть оценена в $110 млрд.

В 2024 году совокупный объем IPO в Штатах составил почти $43 млрд, увеличившись на 64% по сравнению с 2023 годом, подсчитал Bloomberg. Размещение Venture Global может стать крупнейшим в энергетическом секторе США с 2013 года.

Чистая прибыль Venture Global в январе-сентябре 2024 года составила $756 млн, выручка - $3,4 млрд. За аналогичный период 2023 года компания получила $3,6 млрд чистой прибыли при выручке в $6,3 млрд.

Venture Global экспортирует СПГ с терминала Calcasieu Pass с 2022 года, а в декабре осуществила первую поставку с терминала Plaquemines LNG. После того, как Plaquemines выйдет на полную мощность, компания станет вторым по величине поставщиком СПГ в США после Cheniere Energy.