Поиск

Экспортер СПГ Venture Global снизил цену размещения акций почти вдвое

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американский экспортер сжиженного природного газа (СПГ) Venture Global Inc. понизил целевой диапазон цены своих акций при первичном размещении более чем на 40%, до $23-27 за бумагу с ранее объявленных $40-46, говорится в документах компании, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

При этом количество акций, запланированных к размещению, было увеличено с 50 млн до 70 млн.

Таким образом, Venture Global может привлечь от размещения до $1,9 млрд, а стоимость всей компании будет оценена максимум в $65 млрд, а не в $110 млрд.

Размещение Venture Global все еще может стать крупнейшим в энергетическом секторе США с 2013 года. За весь прошлый год в Штатах IPO провели всего шесть энергетических компаний, сумев привлечь в общей сложности $667 млн - это худший показатель за 21 год, показывают подсчеты Bloomberg.

Чистая прибыль Venture Global в январе-сентябре 2024 года составила $756 млн, выручка - $3,4 млрд. За аналогичный период 2023 года компания получила $3,6 млрд чистой прибыли при выручке в $6,3 млрд.

Venture Global экспортирует СПГ с терминала Calcasieu Pass с 2022 года, а в декабре осуществила первую поставку с терминала Plaquemines LNG. После того, как Plaquemines выйдет на полную мощность, компания станет вторым по величине поставщиком СПГ в США после Cheniere Energy.

SEC СПГ США Venture Global Plaquemines LNG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

Миноритарий попросил суд отменить решение о допэмиссии акций Тульского оружейного завода

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

Бывший замминистра энергетики Сниккарс с 23 января возглавит Т Плюс

Бывший замминистра энергетики Сниккарс с 23 января возглавит Т Плюс

В правительстве продолжают обсуждать вопрос о приоритетности ж/д-перевозки нефтепродуктов

В правительстве продолжают обсуждать вопрос о приоритетности ж/д-перевозки нефтепродуктов

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии148 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });