Экспортер СПГ Venture Global снизил цену размещения акций почти вдвое

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американский экспортер сжиженного природного газа (СПГ) Venture Global Inc. понизил целевой диапазон цены своих акций при первичном размещении более чем на 40%, до $23-27 за бумагу с ранее объявленных $40-46, говорится в документах компании, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

При этом количество акций, запланированных к размещению, было увеличено с 50 млн до 70 млн.

Таким образом, Venture Global может привлечь от размещения до $1,9 млрд, а стоимость всей компании будет оценена максимум в $65 млрд, а не в $110 млрд.

Размещение Venture Global все еще может стать крупнейшим в энергетическом секторе США с 2013 года. За весь прошлый год в Штатах IPO провели всего шесть энергетических компаний, сумев привлечь в общей сложности $667 млн - это худший показатель за 21 год, показывают подсчеты Bloomberg.

Чистая прибыль Venture Global в январе-сентябре 2024 года составила $756 млн, выручка - $3,4 млрд. За аналогичный период 2023 года компания получила $3,6 млрд чистой прибыли при выручке в $6,3 млрд.

Venture Global экспортирует СПГ с терминала Calcasieu Pass с 2022 года, а в декабре осуществила первую поставку с терминала Plaquemines LNG. После того, как Plaquemines выйдет на полную мощность, компания станет вторым по величине поставщиком СПГ в США после Cheniere Energy.