Мосбиржа остановит торги АДР Cian 8 февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Московская биржа с 28 января ограничит коды расчетов по американским депозитарным распискам (АДР) Cian Plc.

Согласно сообщению биржи, с 28 января по 6 февраля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 6 февраля (последний торговый день в "стакане Т+1" – 5 февраля). 7 февраля допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 8 февраля нет допустимых кодов расчетов.

Ранее в понедельник "Циан" сообщила, что 27 января кипрская Cian Plc подала заявление о делистинге своих АДР c Мосбиржи в рамках продолжающегося процесса корпреструктуризации – заявление о делистинге подано во исполнение решения совета директоров кипрской компании от 13 января 2025 года.

Сервис объявлений о недвижимости "Циан" в 2024 году инициировал реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc (ранее являлась холдинговой компанией группы). Сообщалось, что компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении, при этом сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан".

В понедельник утром Банк России сообщил, что принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циан" для получения компанией публичного статуса. Решение принято 24 января, речь идет о проспекте акций МКПАО "Циан Технолоджи Лтд" (сокращенное наименование - "Циан", пока оно действует в форме МКАО).

После получения публичного статуса "Циан" планирует запустить оферту на обмен ценных бумаг для миноритариев Cian Plc.

После завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями "Циан" на Мосбирже.