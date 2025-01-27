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Мосбиржа остановит торги АДР Cian 8 февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Московская биржа с 28 января ограничит коды расчетов по американским депозитарным распискам (АДР) Cian Plc.

Согласно сообщению биржи, с 28 января по 6 февраля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 6 февраля (последний торговый день в "стакане Т+1" – 5 февраля). 7 февраля допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 8 февраля нет допустимых кодов расчетов.

Ранее в понедельник "Циан" сообщила, что 27 января кипрская Cian Plc подала заявление о делистинге своих АДР c Мосбиржи в рамках продолжающегося процесса корпреструктуризации – заявление о делистинге подано во исполнение решения совета директоров кипрской компании от 13 января 2025 года.

Сервис объявлений о недвижимости "Циан" в 2024 году инициировал реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc (ранее являлась холдинговой компанией группы). Сообщалось, что компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении, при этом сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан".

В понедельник утром Банк России сообщил, что принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циан" для получения компанией публичного статуса. Решение принято 24 января, речь идет о проспекте акций МКПАО "Циан Технолоджи Лтд" (сокращенное наименование - "Циан", пока оно действует в форме МКАО).

После получения публичного статуса "Циан" планирует запустить оферту на обмен ценных бумаг для миноритариев Cian Plc.

После завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями "Циан" на Мосбирже.

Московская биржа МосБиржа Cian Циан
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