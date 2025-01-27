Банк России решил зарегистрировать проспект акций "Циана"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циана" для получения компанией публичного статуса. Решение принято 24 января, речь идет о проспекте акций МКПАО "Циан Технолоджи Лтд" (сокращенное наименование - "Циан", пока оно действует в форме МКАО).

Сервис объявлений о недвижимости "Циан" в 2024 году инициировал реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc. Сообщалось, что компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении; при этом сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан".

В декабре компания сообщала, что МКАО "Циан" рассчитывает получить публичный статус до конца января 2025 года, после чего планирует запустить оферту на обмен ценных бумаг миноритариям Cian PLC по коэффициенту 1:1. После завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями "Циан" на "Мосбирже".