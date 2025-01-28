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"Циан" раскрыл актуальную структуру акционеров перед получением публичного статуса в РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - МКАО "Циан" опубликовало во вторник проспект ценных бумаг в преддверии получения компанией публичного статуса. Из документа следует, что 36,9% "Циана" через участие в капитале нескольких юрлиц, аффилированных с Speedtime Group (в отчете Cian Plc за 2022 год группа указывалась как инвестиционное подразделение фондов Elbrus Capital), контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков.

Еще 7,95% "Циана" находится в прямом распоряжении основателя сервиса Дмитрия Демина, а 6,26% компании владеет экс-глава проекта Максим Мельников – через компанию MM Asia Invest Limited.

Кроме того, 30,06% акций МКАО "Циан" напрямую принадлежит ее "дочке" – Cian Investments Limited.

В материалах "Циана" указано, что компания зарезервировала 7,7 млн акций, или 9,93% от общего количества размещенных акций МКАО (указанные акции не предоставляют право голоса), под программы долгосрочной мотивации сотрудников - эти акции также находятся на балансе Cian Investments Limited.

В проспекте указано, что количество обыкновенных акций МКАО "Циан" составляет 77 млн 670 тыс. 490 штук.

Накануне Банк России сообщил, что принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циана" для получения компанией публичного статуса. Речь идет о проспекте акций МКПАО "Циан Технолоджи Лтд" (сокращенное наименование - "Циан", пока оно действует в форме МКАО).

"Циан" в 2024 году инициировал реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc (ранее являлась холдинговой компанией группы). Сообщалось, что компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении; сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан".

После получения публичного статуса "Циан" планирует запустить оферту на обмен ценных бумаг для миноритариев Cian Plc. После завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями "Циан" на Мосбирже.

В понедельник "Циан" сообщила, что Cian Plc подала заявление о делистинге своих АДР c Мосбиржи в рамках продолжающегося процесса корпоративной реструктуризации. Мосбиржа, в свою очередь, остановит торги АДР Cian 8 февраля.

Циан Elbrus Capital MM Asia Invest Limited Cian Investments Limited Дмитрий Крюков Дмитрий Демин Максим Мельников
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