Стелла Маккартни выкупила миноритарную долю в своей компании у LVMH

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton продал дизайнеру Стелле Маккартни миноритарную долю в ее дизайнерском бренде, приобретенную пятью годами ранее, сказано в совместном пресс-релизе.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Маккартни останется советником LVMH по вопросам устойчивого развития. Дизайнер известна своими инициативами в сфере зоозащиты и экологии - в частности, она не использует в своей продукции кожу и мех животных, а также разрабатывает модели одежды и обуви, изготовленные из переработанного пластика.

LVMH, владеющая модными домами Louis Vuitton и Christian Dior, опубликует финансовую отчетность 28 января. Аналитики ожидают сокращения выручки в четвертом квартале примерно на 1% в годовом выражении.

Бренд Stella McCartney был основан дочерью Пола Маккартни, бас-гитариста The Beatles, в 2001 году. Ранее брендом владела Kering, один из основных конкурентов LVMH. Продажи Stella McCartney в 2022 году (последние доступные данные) составили порядка 40 млн фунтов стерлингов ($50 млн), операционный убыток - 8,8 млн фунтов.