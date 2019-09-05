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Пол Маккартни выпустил книжку для детей

Сказка с картинками "Hey, Grandude!" продается на сайте издательства за 13 фунтов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков. В издательстве Puffin, которое выпустило книгу, главного персонажа назвали "аналогом Мэри Поппинс в наши дни". Книга поступила в продажу 5 сентября. В пятницу Маккартни представит ее в магазине Waterstones в Лондоне.

Книжка называется "Hey, Grandude!", в названии использована игра слов - сочетание слов "дедушка" ("Grandad") и "чувак" ("dude"), а также оно отсылает к битловскому хиту "Hey, Jude". Маккартни, у которого восемь внуков в возрасте от семи до двадцати лет, сказал, что этим словом его случайно назвал один из них, и это ему понравилось.

В книге 32 страницы, иллюстрации к ней сделала канадская художница Кэтрин Дарст. На сайте издательства указана цена - 12,99 фунта. Маккартни также записал аудиоверсию книги с музыкальным аккомпанементом, сообщает BBC News.

В 2005 году вышла первая книжка Маккартни "Высоко в облаках". Это сказка с экологическим уклоном о лесных зверях, музыкант написал ее в соавторстве.

Пол Маккартни Puffin Лондон

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