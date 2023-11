Песня Beatles возглавила хит-парад Великобритании впервые с 1969 г.

Фото: Lucy North/PA Images via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Последняя песня Beatles с вокалом Джона Леннона, вышедшая в начале ноября, возглавила хит-парад Великобритании. Такого успеха группа добилась впервые за 54 года, сообщает The Guardian.

Песня Now and Then стала 18-й в истории Beatles, возглавившей чарт. До этого последней песней на вершине хит-парада была The Ballad of John and Yoko 1969 года.

Beatles побили рекорд по числу лет, прошедших между двумя синглами №1. Годом ранее рекорд установила Кейт Буш: ее песня Running Up That Hill возглавила хит-парад спустя 44 года после того, как подобный успех ей принесла песня Wuthering Heights.

Now and Then - песня, на создание которой ушло больше сорока лет. В ее основе - демозапись вокала Джона Леннона 1978 года и архивные записи игры Джорджа Харрисона на гитаре. Оставшиеся участники группы - Пол Маккартни и Ринго Cтарр - завершили работу над песней с использованием искусственного интеллекта.