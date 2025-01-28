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Ikea расширит P2P-площадку для продажи подержанной мебели компании

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Шведская Ikea планирует расширить электронную площадку Preowned для продажи пользователями подержанной мебели компании.

Тестирование этой концепции на базе пилотных проектов в Мадриде и Осло прошло успешно, и теперь Preowned будет охватывать всю территорию Испании и Норвегии, сообщил Financial Times Йеспер Бродин, главный исполнительный директор Ingka, основного оператора магазинов Ikea.

"Это работает и нравится людям, - сказал он. - Через пару лет мы бы хотели сделать площадку доступной на всех европейских рынках".

Ikea предоставляет продавцам замеры, фотографии, инструкции, рекомендуемую цену и доступ к запасным частям, а также возможность получить вместо денежной оплаты ваучеры магазина с номиналом, превышающим продажную цену на 15%.

По словам Бродина, на пилотной стадии проекта сайт Preowned посетили около 200 тысяч человек. Он отметил, что приятно удивлен высоким интересом к Preowned и большим числом желающих получить оплату ваучерами Ikea.

Интерес компании к рынку секонд-хенда обусловлен желанием не оставаться в стороне от нарастающего тренда.

Бродин признал, что вокруг рынка подержанных товаров сейчас много ажиотажа, но выразил уверенность в том, что интерес к нему будет сохраняться, поскольку покупка секонд-хенда зачастую разумнее.

Ikea пока не определилась, какие результаты проекта можно будет считать хорошими с точки зрения финансовых результатов и бизнеса компании.

"Мы начали работать над этим достаточно много лет назад, но только с Preowned у нас появилась возможность конкурировать с eBay и Depop", - сказал Бродин.

"На данном этапе проблема заключается в масштабах, - отметил он. - Это задача для следующего этапа".

Ikea Ingka Мадрид Осло Preowned Йеспер Бродин Швеция
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