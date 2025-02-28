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IKEA рассчитывает получить прибыль в Индии в течение трех лет

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Шведская IKEA намерена выйти на прибыльный уровень в Индии в течение трех лет за счет открытия новых магазинов и расширения онлайн-продаж, сказала Bloomberg глава регионального представительства компании Сюзанн Пулверер.

"Мы движемся в правильном направлении, мы следуем намеченному плану по достижению прибыльности, - заявила она. - Но все будет зависеть от объема инвестиций и масштаба расширения".

IKEA планирует открыть два новых магазина в окрестностях Нью-Дели в 2026 и 2028 годах, отметила Пулверер. Кроме того, с этой недели компания начнет онлайн-продажи товаров в столице и девяти других городах на севере страны.

Общий объем инвестиций IKEA в Индии она оценила в 105 млрд рупий ($1,2 млрд).

IKEA Нью-Дели Индия Сюзанн Пулверер Швеция
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