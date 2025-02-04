Минфин 5 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26228 и 26246

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ 5 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщило ведомство.

Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22 полугодовых купонных периода, дата выплаты 12-го купонного дохода - 16 апреля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (1-22-й купоны - 38,15 рубля на облигацию).

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 26 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).