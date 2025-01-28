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"Макфа" в 2024 году экспортировала продукцию на 3 млрд рублей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - АО "Макфа", один из ведущих производителей макаронных изделий, круп и муки в РФ, в 2024 году экспортировало около 70 тыс. тонн продукции на сумму более 3 млрд рублей, сообщила компания.

В экспортном портфеле компании появились новые страны: Греция, Оман, Иран, Гана.

Отмечается также, что чистая прибыль компании за второе полугодие 2024 года составила 2 млрд рублей, выручка – 15,5 млрд рублей. Это, соответственно, на 26% и 25% больше, чем во втором полугодии 2023 года, отмечается в сообщении.

По данным АО, в прошлом году объем реализации макаронных изделий увеличен на 25 тыс. тонн в сравнении с показателем 2023 года, фасованной муки – на 13,5 тыс. тонн, крупы – на 15%.

Реализация продукции по итогам 2024 года в физическом выражении не уточняется.

Как отмечает компания, в этом году планируется запуск производства макаронных изделий со спирулиной, куркумой и виноградной косточкой.

Как сообщалось, 8 мая 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение суда было принято к немедленному исполнению. "Макфа" и все 20 связанных с нею компаний в мае прошлого года перешли в собственность государства в лице Росимущества, в начале июля – под управление "РСХБ-Финанс". Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и члены его семьи, а также Максим и Валерия Чигинцевы оспорили передачу активов, однако их апелляционные жалобы были отклонены 30 июля 2024 года, рассмотрение кассационных жалоб не завершено.

Макфа АО "Макфа"
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