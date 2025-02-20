Первая жалоба подана в ВС РФ на решение об обращении "Макфы" в доход государства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) зарегистрировал первую кассационную жалобу на решение об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк (представляет интересы ряда ответчиков по делу).

"Жалобы подана в интересах Маргариты Бутаковой – тёщи бывшего депутата Государственной думы Вадима Белоусова (один из ответчиков по делу, участвовал в управлении "Макфой" - ИФ)", - сказал Плахотнюк.

По его словам, Бутакова "не была привлечена к участию в деле, но упомянута в судебных решениях как участница конспиративных схем по скрытому владению и управлению активами в интересах ответчиков".

Как уточнил защитник, заявительница "указывает, что суды лишили ее возможности участвовать в процессе", "требует отменить все состоявшиеся по делу решения: возвратить иск в суд первой инстанции для повторного рассмотрения в другом составе с ее участием".

Согласно материалам на сайте ВС РФ, жалоба была подана 18 февраля, в ней обжалуется решение суда от 8 мая 2024 года.

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали 33 юрлица и 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также члены их семей - Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

После принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, а в июле 2024 года - в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики пытались оспорить решение о национализации "Макфы", однако их апелляции, а затем кассации были отклонены.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.