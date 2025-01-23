Суд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-владельцев "Макфы" и связанных лиц 19,7 млрд руб.

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска на заседании в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам "Макфы" и аффилированным с ними лицам о взыскании 19,7 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт", сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк (представляет интересы ряда ответчиков по делу) "Интерфаксу".

"Суд полностью удовлетворил иск", - сказал Плахотнюк.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов (также представляет интересы ряда ответчиков), суд решил "взыскать солидарно с 14 ответчиков 19,74 млрд рублей и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ", и также солидарно со всех взыскать госпошлину в размере 900 тыс. рублей".

"Решение подлежит немедленному исполнению", - добавил Трунов.

Он также сообщил, что вынесенное решение планируется обжаловать.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Как сообщалось, в ноябре 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (бывший основной собственник "Макфы") и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову (участвовал в управлении "Макфой"), членам их семей, связанным с ними лицам, о взыскании 18,171 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт". Первоначально по делу было 13 ответчиков.

Ранее Трунов в своем телеграм-канале сообщал, что прокуратура настаивает на взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы, как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в доход РФ. В рамках дела, согласно судебной картотеке, было выдано 16 исполнительных листов. Плахотнюк пояснял журналистам, что листы выданы в рамках принятия обеспечительных мер, в результате были арестованы "все деньги и все имущество всех ответчиков". В связи с этим часть ответчиков также подала частные жалобы на обеспечительные меры.

Позднее, как уточняли "Интерфаксу" Трунов и Плахотнюк, еще один человек был привлечен к участию в деле в качестве ответчика. В связи с этим, по информации адвокатов, сумма иска была увеличена до 19,7 млрд рублей.

Сообщалось также, что в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

Ответчиками, помимо "Макфы", по тому иску выступали 33 юрлица, в том числе крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург), а также 13 физических лиц. В их числе - Юревич, Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако она была отклонена, рассмотрение кассационных жалоб не завершено.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.