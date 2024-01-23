Logitech увеличила чистую прибыль в III финквартале в 1,8 раза

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Logitech International SA, выпускающая оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.) увеличила чистую прибыль в III финквартале на 80% до $244,7 млн, или $1,55 на бумагу. Скорректированная прибыль увеличилась на 34% до $1,53 на акцию, говорится в отчетности компании.

В квартале, завершившемся 31 декабря, операционная прибыль повысилась на 26% в годовом выражении до $222 млн.

Выручка понизилась на 1% до $1,26 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель снизился на 3%.

Logitech повысила прогнозы на текущий финансовый год на фоне сильной отчетности за третий финвартал. Выручка Logitech в 2024 фингоду, завершающемся 31 марта, как ожидается, понизится на 6-7%, а операционная прибыль составит $610-660 млн. Предыдущий прогноз предусматривал падение выручки на 9-12% и операционную прибыль в диапазоне от $525 млн до $575 млн.

Акции Logitech на торгах в Цюрихе в понедельник подорожали на 0,9%. За последние три месяца капитализация компании подскочила на треть до 13,77 млрд швейцарских франков ($15,9 млрд).