ASML в IV квартале увеличила чистую прибыль на 31,5%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Голландская ASML Holding NV, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов, в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 31,5%, что превзошло ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 2,693 млрд евро, или 6,84 евро в расчете на акцию, против 2,048 млрд евро, или 5,2 евро на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка выросла на 28% до 9,263 млрд евро по сравнению с 7,237 млрд евро годом ранее.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали прибыль компании в 2,63 млрд евро при выручке в 9,04 млрд евро. Сама компания в октябре давала прогноз выручки в диапазоне 8,8-9,2 млрд евро.

Объем заказов ASML в минувшем квартале упал почти на 23% до 7,088 млрд евро (из которых 3 млрд евро пришлось на системы EUV-литографии). При этом валовая маржа поднялась до 51,7% с 51,4%.

В первом квартале компания планирует получить выручку в 7,5-8 млрд евро, валовую маржу – 52-53%.

ASML прогнозирует, что по итогам 2025 года выручка составит 30-35 млрд евро (в прошлом году – 28,3 млрд евро). Валовая маржа ожидается на уровне 51-53% (в 2024 году - 51,3%).

Котировки акций ASML в ходе торгов в Амстердаме в среду взлетели почти на 11%. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 13% (до 250 млрд евро), в то время как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 4,4%.