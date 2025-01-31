Чипмейкер STMicroelectronics сократит до трех тысяч человек во Франции и Италии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Французско-итальянский чипмейкер STMicroelectronics рассматривает возможность сократить число рабочих мест на 2-3 тысячи, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Штат компании может уменьшиться на величину до 6%.

Предполагается, что численность персонала будет сокращаться в Италии и Франции как за счет досрочного расторжения трудовых договоров, так и за счет текучести кадров. При этом окончательного решения еще не принято.

Итальянское правительство, которое совместно с Францией владеет 27,5% STMicro, хочет ограничить влияние реструктуризации на итальянскую рабочую силу, говорят источники агентства.

"В ближайшие недели мы начнем конструктивный диалог с представителями работников в отношении программ поддержки завершающих карьеру на добровольной основе, в том числе посредством досрочного прекращения трудовых отношений", - заявил агентству представитель компании.

В четверг STMicro назвала 2024 год одним из худших для отрасли за долгое время и не стала публиковать традиционный годовой прогноз, а ее квартальный прогноз оказался хуже ожиданий аналитиков.