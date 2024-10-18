Volvo сократил выручку на 12% в III квартале

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, в третьем квартале 2024 года сократил чистую прибыль и выручку, оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 10,02 млрд шведских крон ($950 млн) по сравнению с 14,09 млрд шведских крон за тот же период годом ранее.

Квартальная выручка Volvo уменьшилась на 12% и составила 116,98 млрд крон.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 11,33 млрд крон, выручку – 121,07 млрд крон.

Поставки грузовиков в минувшем квартале упали на 16% до 46,266 тыс., заказы сократились на 8,4% до 43,234 тыс. Поставки строительного оборудования тем временем выросли на 4,8% до 10,781 тыс., заказы в этом сегменте снизились на 12% до 11,703 тыс. Подразделение по выпуску автобусов зафиксировало рост заказов на 6%, поставок – на 13%.

Акции Volvo дешевеют на 0,2% на торгах в Стокгольме в пятницу. С начала текущего года капитализация компании выросла на 1,1% до 540 млрд крон.