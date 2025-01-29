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Запрет рекламы тотального списания долгов в банкротстве одобрен в I чтении

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан и запретит обещать полное освобождение от долгов, призывать не платить долги.

Законопроект № 721174-8 в сентябре 2024 года в палату внесла группа парламентариев, среди которых вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поправки вносятся в закон "О рекламе", проектируется новая статья 28.1: "Реклама услуг, связанных с банкротством граждан". Согласно новой статье, реклама услуг по банкротству граждан не должна гарантировать освобождение гражданина от исполнения денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей, содержать утверждения о возможности или призывы не платить по долгам. Реклама также не должна содержать информацию о создании государственной системы для освобождения граждан от долгов и обязательных платежей, кроме указания на законы, регулирующие банкротство, и упоминать возможность полного освобождения от долгов.

Реклама услуг по банкротству должна сообщать, что эта процедура может привести к ограничениям в правах и другим негативным последствиям. В радиорекламе эта информация должна звучать не менее трех секунд, в телерекламе - занимать не менее 10% экрана, а в других формах рекламы - 10% рекламного пространства.

"Под воздействием рекламы граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги в то время, как действующим законодательством предусмотрен ряд бесплатных механизмов по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. При этом в настоящее время в законодательстве отсутствует специальное регулирование для подобной недобросовестной рекламы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Анатолий Аксаков Николай Журавлев Госдума
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